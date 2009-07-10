Размещение статей на 1тыс. площадках для размещ.

Проект был выполнен согласно ТЗ. Хотя работа была очень трудоемкой и некоторые вэбмастери просто не сделали подобное задание . Приятно работать с человеком . В процессе работы поддерживал связь . Большой обьем работы согласился выполнить и сделал за небольшую оплата . Рекомендую всем, кто собирается воспользоваться услугами данноно человека.