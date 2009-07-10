Размещение статей на 1тыс. площадках для размещ.

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен2 заявки158 просмотров

Нужно разместить 400 статей на примерно тясячи площдках.

В некоторых требуется регистрация.

Я даю список статей и список площадок , гдето примерно 1300.

В конце работы вы высылаете отчет о работе .

16 лет назад
sozland
49 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

dennis_d
Денис 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
16 лет назад
$20
5 дней
Проект был выполнен согласно ТЗ. Хотя работа была очень трудоемкой и некоторые вэбмастери просто не сделали подобное задание . Приятно работать с человеком . В процессе работы поддерживал связь . Большой обьем работы согласился выполнить и сделал за небольшую оплата . Рекомендую всем, кто собирается воспользоваться услугами данноно человека.
Очень порядочный заказчик. Четко поставил задачу, обеспечил всеми материалами, Своевременно оплатил работу. Рекомендую на все 100!!!!!!!!

Заявки фрилансеров

dennis_d
Денис 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
16 лет назад