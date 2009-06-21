Рерайт 4 статей о недвижимости. Срочно.

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен28 заявок585 просмотров

Есть четыре статьи http://realtgeo.ru/news нужно сделать рерайт чтобы поискавик считал их уникальными. Если будет качественно буду сотрудничать в дальнейшем.

16 лет назад
DVampire
46 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

M_marisha
Мария 
31 год
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
36 отзывов(-3)
16 лет назад
$15
1 день
Ночью отдал текст, в обед уже было всё готово качество хорошее. всем доволен. мои пожелания учтены.
Рекомендую всем как ответственного заказчика. Четко определил задание, сразу после получения статей оплатил. Приятно было работать!

Заявки фрилансеров

M_marisha
Мария 
31 год
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
36 отзывов(-3)
16 лет назад