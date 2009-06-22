Небольшая корректировка текстовых файлов

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен41 заявка716 просмотров

В текстовых файлах нужно убрать лишние символы и знаки

Задание не сложное, если у вас мощный ПК (быстро думает)

16 лет назад
Tes
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

rakovski
Сергей 
44 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Задание было очень муторным, Сергей же справился с ним на отлично и очень быстро, не смотря на большой объем работы! Хочу поблагодарить и подчеркнуть в этом человеке: Ответственность, Пунктуальность и Вежливость! Спасибо! С Вами приятно работать!

Заявки фрилансеров

rakovski
Сергей 
44 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад