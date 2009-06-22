Небольшая корректировка текстовых файлов

Задание было очень муторным, Сергей же справился с ним на отлично и очень быстро, не смотря на большой объем работы! Хочу поблагодарить и подчеркнуть в этом человеке: Ответственность, Пунктуальность и Вежливость! Спасибо! С Вами приятно работать!