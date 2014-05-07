Написать тексты

Отличный исполнитель с отличным слогом, что, конечно, отражается на качестве готовой работы. Очень и очень рекомендую заказчикам, нуждающимся в классных живых текстах, а не подборе слов из списка синонимов. Будем и в дальнейшем сотрудничать !!!