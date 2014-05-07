Написать тексты

$50
Редактирование и КорректураЗавершен13 заявок218 просмотров
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Написать 6 статей достопримечательности Севастополя.

1)Графская пристань

2)Приморский бульвар (описать также памятник затопленным кораблям)

3)Памятник адмиралу Нахимову

4)Памятник Казарскому

5)Памятник Солдату и матросу

6)Аллея славы Севастополь

Требования к статьям:

количество символов не менее 2000

фотографии порядка 3-х, 4-х на статью, шириной не более 350 пикселей.

иконка уменьшенная из фотографии ширина не более 64 пикселей.

10 лет назад
lilianochka13
Лилиана 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
evagrom79
Ивлина 
44 годаКазахстан
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель с отличным слогом, что, конечно, отражается на качестве готовой работы. Очень и очень рекомендую заказчикам, нуждающимся в классных живых текстах, а не подборе слов из списка синонимов. Будем и в дальнейшем сотрудничать !!!
Отличный заказчик! Грамотная постановка задачи, адекватная и понятная постановка ТЗ, своевременная оплата. Работать с ним одно удовольствие!