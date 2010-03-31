Перевести PDF файл в Ворд

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен11 заявок267 просмотров

Необходимо преобразовать PDF файл в вордовский документ

15 лет назад
seriys
Сергей 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

6ekoH
Юрий 
44 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Все сделал отлично и быстро. Спасибо
Работа принята, оплата получена Спасибо

Заявки фрилансеров

6ekoH
Юрий 
44 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад