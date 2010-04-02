Наполнение сайта контентом

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен3 заявки343 просмотра

Требуется контент менеджер с хорошим знанием HTML для размещения статей на сайт www.curag.ru

Готово 5 текстов - нужно их корректное размещение в дизайн + 7 разделов тексты ещё не готовы.

В идеале контент менеджер\копирайтер(seo), если нет - напишим тексты сами.

Работа разовая.

Пишите стоимость работ и сроки выполнения.

HTML
15 лет назад
petrovichus
Олег 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

kuzyusha
41 год
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
$2
2 дня
Всё сделано очень качественно,написаны хорошие тексты, умелое размещение в сложный дизайн.Спасибо.Будем и дальше сотрудничать.
Очень довольна сотрудничеством. Олег всегда на связи, подробно объясняет все нюансы работы, четко ставит задачи. Оплату получила своевременно и в полном объеме. Всем советую, как грамотного заказчика и просто приятного человека.

Заявки фрилансеров

kuzyusha
41 год
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад