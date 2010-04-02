Наполнение сайта контентом

Требуется контент менеджер с хорошим знанием HTML для размещения статей на сайт www.curag.ru

Готово 5 текстов - нужно их корректное размещение в дизайн + 7 разделов тексты ещё не готовы.

В идеале контент менеджер\копирайтер(seo), если нет - напишим тексты сами.

Работа разовая.

Пишите стоимость работ и сроки выполнения.