Поиск и редактирование контента

$10
Редактирование и КорректураЗавершен1 заявка255 просмотров
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Необходимо :

1) найти тексты по указанным ключевым словам (развлекательная тематика)

2) внимательно читать, и исправлять ошибки (специфика - много "кривых" переводов с русского языка)

3) сохранять полученные результаты в excel

2 года назад
bestprojects
Иван 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
5gr
40 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$10
1 день
RUB
Всем доволен, рекомендую
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