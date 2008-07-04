Прив. проект для Катулкиной Елены (Umnichka555)

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен6 заявок236 просмотров

Корректировка отсканированого текста, исправление ошибок.

17 лет назад
vgavran
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

Umnichka555
Елена 
44 года
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
17 лет назад
Елена отлично справилась с поставленной задачей. Приятно удивила скорость и качество исполнения. Сотрудничеством доволен, обязательно буду обращаться еще.
Отличный работодатель! Работалось легко, задания объясняет понятно. Оплата без задержек. Результатом сотрудничества я довольна. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Umnichka555
Елена 
44 года
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
17 лет назад