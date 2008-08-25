Рерайт форума

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен11 заявок224 просмотра

Есть форум А, на нем уже общаются люди, там 244 темы, надо их перерерайтить на форум Б, создавая при этом те же темы и посты но рерайтные, естесственно под другими никами. Тех. данные можно не менять, главное симитировать общение(отличное от другого) на форуме и заполнить его темами.

17 лет назад
mudhoney
Артем 
42 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

daxaxa
40 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 лет назад
Отличный исполнитель, с которым легко общаться. Работа выполняется всегда в срок, о любых нештатных ситуациях сообщает заранее, с пониманием относится, к нештатным ситуациям заказчика. Оценка - только десять балов!
Хороший заказчик. Приятное общение, оплата вовремя. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

daxaxa
40 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 лет назад