Есть 4 вида файлов - текстовые, RTF и DOC и XLS Эти тексты содержат телеграммы, в которых имеется следующая информация 1. дата выхода 2. номер или название+раздел документа 3. ...
Рерайт форума
Есть форум А, на нем уже общаются люди, там 244 темы, надо их перерерайтить на форум Б, создавая при этом те же темы и посты но рерайтные, естесственно под другими никами. Тех. данные можно не менять, главное симитировать общение(отличное от другого) на форуме и заполнить его темами.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Редактирование и Корректура19 заявокЗакрыт17 лет назад
5-6 страниц текста, нужно переделать его так, что б любой только прочитал первых 3 строчки, не смог остановиться и прочитал все до конца и купил услуги описанные там. Тоесть психологически обработать... Пишем цены.Завершен17 лет назад
- $250
Здравствуйте. Необходим рерайт текстов для РА. Вопросы в аську 177626682Завершен17 лет назад
- $50
СРОЧНО требуется рерайт статьи http://yursovet.ru/publ/8-1-0-18 до 29.06.08 время 12.00 уникальность проверяетсяЗавершен17 лет назад
Необходим рерайтинг текстов. Есть как технические темы, так и общие. не дороже 1 у.е. за тыс.Завершен17 лет назад
Работа такого плана: есть сайт на flash, соответственно, текст с него не скопируешь. Надо, чтобы Вы перепечатали текст с определенных разделов. Без ошибок! Срок исполнения: сегодня до 1.00 по мск. Цена: до 10$ Предложения ...Завершен17 лет назад
- $80
Нужно сделать сео-рерайт текста. Тематика - обслуживание и торговля компьютерами (и т.д.). Будут предоставленны разделы и ссылки по тематике. Нужно - подобрать тексты и сделать рерайт. Схему текста тоже дам. Цена - до 80 ...Редактирование и Корректура17 заявокЗакрыт17 лет назад
Спец. статья. тематика туризм, требуется сделать срочно в течении часа-двух, сегодня.Жду срочных предложений, желательно что бы работа выполнялась человеком бывавшем в Саратове. ТЗ прилагаюЗавершен17 лет назад
- $50
Требуется отредактировать и дополнить статью по Lotus 7. Глубокие знания предметной области не требуются. Нужен талант и творческий подход. Информацию можно брать из открытых источников. Срок ...Редактирование и Корректура8 заявокЗакрыт17 лет назад
Здравствуйте! Нужен рерайт 4 статей по 1000 знаков. Срок: до завтрашнего утра - 10 -00 по Москве. Оплата: 1$ за тысячу знаков. Подробности и предложения в icq:418-796-275Редактирование и Корректура3 заявкиЗакрыт17 лет назад