Рерайт форума

Есть форум А, на нем уже общаются люди, там 244 темы, надо их перерерайтить на форум Б, создавая при этом те же темы и посты но рерайтные, естесственно под другими никами. Тех. данные можно не менять, главное симитировать общение(отличное от другого) на форуме и заполнить его темами.