Рерайт и литератупная обработка текста

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен63 заявки668 просмотров

Требуется:

- откорректировать небольшой текст;

- Рерайт текста. Тест написан в стиле вопрос-ответ, в итоге нужно получить статью

Итого: ~ 4000 символов.

Тематика - наручные часы.

16 лет назад
watch
64 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Autochthon
Надежда 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
92 отзыва
16 лет назад
$2
1 день
Работа выполнена в полном объеме, качественно и быстро

Заявки фрилансеров

Autochthon
Надежда 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
92 отзыва
16 лет назад