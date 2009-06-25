Рерайт и литератупная обработка текста

Есть документ (около 800 слов) английский-оригинал и русский-перевод, Предлагаю отредактировать русский-перевод за $0.007/слово (то есть $5.7 за весь документ - 800 слов) Ищу исполнителя, который наиболее знаком с англоязычной терминологией ...