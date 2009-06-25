Необходимо подкорректировать текст после машинного перевода(Около 10000 знаков). Проект не сложный. Предлогайте свои цены, и оставляйте контакты: icq, skype, и так далее. Сообщения в личку буду игнорировать.
Рерайт и литератупная обработка текста
Требуется:
- откорректировать небольшой текст;
- Рерайт текста. Тест написан в стиле вопрос-ответ, в итоге нужно получить статью
Итого: ~ 4000 символов.
Тематика - наручные часы.
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