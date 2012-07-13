Шаблоны технических характеристик к товарам

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт16 заявок558 просмотров

Необходимо определить набор наименований технических характеристик и списки их возможных значений для групп товаров (производственной специализации). И на основе полученной информации заполнить специальные шаблоны в формате Excel. Подробная инструкция и форма шаблона находятся в прикреплённых файлах. Плата за каждый правильно оформленный шаблон составляет 130 рублей.

13 лет назад
add
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13 лет назад

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