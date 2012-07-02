Наполнение каталога банкетных залов Ярославля

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт8 заявок216 просмотров

Требуется наполнение заведениями каталога банкетныч залов Ярославля в соответвии с районами города, фото и описания заведений. Инфу можно брать в открытом доступе.

13 лет назад
alexuc
48 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

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