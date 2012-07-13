Проверить тексты

Ищем корректора текстов, для проверки грамматических и синтаксических ошибок по всему сайту.

Количество текста и сам текст можно посмотреть непосредственно на сайте savory.com.ua

Сайт является больше портфолио, а не информационным порталом. Текста очень немного.

Пишите пожалуйста примерную стоимость за такой обьем работы.

Языки проверки: русский, английский