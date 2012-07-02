Проверить текст на сайте

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Есть 15 таблиц в рукописном виде (на файлообменнике http://files.mail.ru/MCTTV8 в файле приложено 16 таблиц, одна из них набрана в качестве шаблона, который также приложен). Их необходимо набрать в приложенном к проекту ...