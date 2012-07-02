Проверить текст на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт35 заявок340 просмотров

Необходимо проверить текст на сайте. Убрать все граматические ошибки. Написать более складный и красивый текст, где это требуется.

13 лет назад
porochkin
Дмитрий 
41 год
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров