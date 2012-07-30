Перевести статьи в HTML

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Завершен4 заявки244 просмотра

Здравствуйте, Вэблансеры!

Вот по этой ссылочке лежат статьи. http://fmcgzoom.ru/index.php/rost-magazine

Взяв за эталон внешний вид нижних статей с названиями «Красной строкой» и «Рациональное зерно» , еще четыре статьи нужно сделать с таким же внешним видом в HTML коде. Первая статья - обычная. Остальные попроще.

Новые статьи можно скачать здесь: http://dvusrachek.rusfolder.net/31689764

Оплатить смогу скорее всего только завтра . Можете сделать сегодня первую статью? Предлагаю сегодня сделать первую статью "Электронная коммерция" . А остальное - завтра после 100% оплаты.

Жду Ваших предложений. Много денег прошу не просить )

С уважением, Виктор

HTML
13 лет назад
webvictor
Виктор 
59 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

efiand
Андрей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
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efiand
Андрей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад