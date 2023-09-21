Требуется редактирование и подготовка к изданию небольшей повести

$200
Редактирование и КорректураЗавершеннет заявок13 просмотров
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Требуется редактирование и подготовка к изданию небольшей повести

4 месяца назад
guest_1693379223995
Израиль
4 месяца в сервисе
Был
9 дней назад
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Выбранный исполнитель
lenskiyalexey
56 летУкраина
2 года в сервисе
Был
3 часа назад
4 месяца назад
$200
15 дней
UAH
Прекрасный редактор и человек. Получил удовольствие и удовлетворение от общения с ним. Суперспециалист.
Интересная работа. Замечательный, ироничный и глубокий автор. Спасибо.