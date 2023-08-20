Есть 1037 имен знаменитостей на англ, нужно в 1 колонке оставить правильное написание имени, а в следующих вставить синонимы (не правильные/мало употребляемые). Все данные есть в таблице (уже сгруппировано по неявным дублям). Правильность написания имен ...
Требуется редактирование и подготовка к изданию небольшей повести
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Требуется редактирование и подготовка к изданию небольшей повести
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