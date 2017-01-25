Вычитать английский текст носителем английского

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Завершен2 заявки182 просмотра

тематика общая и немножко маркетинговая, немножко о переводах.

объем - 1300 символов с пробелами.

в личку писать не надо.

вычитка носителем английского, желательно американцем.

не отписывайтесь в проект, если "у меня высокий уровень, сам смогу вычитать не хуже носителя".

отписывайтесь, если "я работаю в паре с америкосом/встречаюсь с таковым/живу по соседству и т.д., покажу ему"

всем спасибо!

8 лет назад
lifesgood
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

lwestthebest
Дмитрий 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$2
1 день
Все очень хорошо. Спасибо
Грамотное тз, своевременная оплата, рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество

Заявки фрилансеров

lwestthebest
Дмитрий 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад