Вычитать английский текст носителем английского

тематика общая и немножко маркетинговая, немножко о переводах.

объем - 1300 символов с пробелами.

в личку писать не надо.

вычитка носителем английского, желательно американцем.

не отписывайтесь в проект, если "у меня высокий уровень, сам смогу вычитать не хуже носителя".

отписывайтесь, если "я работаю в паре с америкосом/встречаюсь с таковым/живу по соседству и т.д., покажу ему"

всем спасибо!