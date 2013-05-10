Курсовая Анализ финансового состояния предприятия

Для любого предприятия выполнить анализ финансового состояния и финансовой устойчивости. Анализ необходимо проводить за 3 года. Вся исходная информация для анализа должна быть приложена. При анализе можно использовать любую методику, сделав ссылку на литературу.

Порядок выполнения практической работы

1. Дать общую характеристику предприятия.

2. Привести методику анализа (ссылка на литературу обязательна).

3. Привести исходные данные для анализа (по материалам конкретного предприятия)

4. Выполнить анализ финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия.

Объем работы: около 20

Срок до 6 дней.

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