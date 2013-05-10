Курсовая Анализ финансового состояния предприятия

$45
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Завершен2 заявки74 просмотра

Для любого предприятия выполнить анализ финансового состояния и финансовой устойчивости. Анализ необходимо проводить за 3 года. Вся исходная информация для анализа должна быть приложена. При анализе можно использовать любую методику, сделав ссылку на литературу.

Порядок выполнения практической работы

1. Дать общую характеристику предприятия.

2. Привести методику анализа (ссылка на литературу обязательна).

3. Привести исходные данные для анализа (по материалам конкретного предприятия)

4. Выполнить анализ финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия.

Объем работы: около 20

Срок до 6 дней.

Работа должна проходить антиплагиат от 70% и не должна быть выложена в открытый доступ в сети

12 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

sneg_inka
Ольга 
42 года
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$45
6 дней
Спасибо за отличную работу!
Прекрасный заказчик.Надежный,корректный,на все вопросы отвечает своевременно!

Заявки фрилансеров

sneg_inka
Ольга 
42 года
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад