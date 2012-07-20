Курсовая менеджмент

$30
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Завершен1 заявка131 просмотр

Необходимо выполнить практическое задание курсовой работы по стратегии развития.

Срок сдачи 20 июля. 21.00 мск - вся работа, до этого момента нужно будет предоставить еще фрагменты работы.

Задание в файле, на всякий случай дублирую:

1. Разработайте методологию дополнительного управленческого исследования для оценки каждого из двух альтернативных путей развития Компании (определите цель и задачи исследования, предмет и объект, подберите и подробно опишите методы исследования и разработайте план проведения исследования).

2. Проведите анализ двух альтернативных путей развития и обоснуйте Ваш выбор наиболее перспективного пути развития Компании. (Можно предложить свой путь развития Компании, но обязательно с описанием методологии его предварительного исследования).

13 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

NAV222
42 года
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$30
1 день
Сложная практическая работа по менеджменту была выполнена Анастасией в считанные часы, уникальность - 92%, качество на высоте, автор всегда на связи. Отличный исполнитель! Мои рекомендации!
Елена отличный заказчик, на все вопросы по работе отвечает оперативно. Оплата была произведена без задержек и в полном объеме. Буду рада сотрудничать с Еленой и далее.

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NAV222
42 года
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад