Курсовая менеджмент

Необходимо выполнить практическое задание курсовой работы по стратегии развития.

Срок сдачи 20 июля. 21.00 мск - вся работа, до этого момента нужно будет предоставить еще фрагменты работы.

Задание в файле, на всякий случай дублирую:

1. Разработайте методологию дополнительного управленческого исследования для оценки каждого из двух альтернативных путей развития Компании (определите цель и задачи исследования, предмет и объект, подберите и подробно опишите методы исследования и разработайте план проведения исследования).

2. Проведите анализ двух альтернативных путей развития и обоснуйте Ваш выбор наиболее перспективного пути развития Компании. (Можно предложить свой путь развития Компании, но обязательно с описанием методологии его предварительного исследования).