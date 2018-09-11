Статья медицинской тематики

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Название препарата: Hepcinat Plus (Не путать с Hepcinat LP)

Состав: софосбувир 400мг + даклатасвир 60мг

Производитель: Natco Pharma, Индия

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