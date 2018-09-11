Статья медицинской тематики

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Завершен2 заявки146 просмотров

Необходимо написать статью для лекарственного препарата объёмом от 3500 до 4000 символов

Название препарата: Hepcinat Plus (Не путать с Hepcinat LP)

Состав: софосбувир 400мг + даклатасвир 60мг

Производитель: Natco Pharma, Индия

Рерайт из 3х и более источников.

Объем текста 3500-4000 символом. Формат текста — описание препарата, инструкция к применению, противопоказания и так далее. Уникальность 95% и выше. Название препарата - это основной ключ. Частота вхождения данного ключа в тексте не более 3%. Любого другого слова с большей плотностью — не должно быть в тексте. Ниже скидываю хвосты, поисковые подсказки и слова из ТОП контента по основному запросу. Их нужно обязательно использовать минимум 1 раз в тексте. Обязательно наличие маркированного или нумерованного списка.

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Рассматриваю заявки с конкретной ценой и сроком.
7 лет назад
alexonion
Алекс 
23 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

leonira72
53 года
13 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
7 лет назад
$7
1 день
Работа выполнена качественно и в срок. Уникальность текста 100%, по частоте тоже все хорошо. Рекомендую исполнителя для написания статей медицинской тематики.
Спасибо за интересный проект, коммуникабельность, качественную постановку задачи и своевременную оплату. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

leonira72
53 года
13 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
7 лет назад
ТОП-10
Рерайтинг

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