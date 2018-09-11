В команду сайт по компьютерной тематики необходимы автора которые готовы писать статьи большими объемами. На данный момент имеется порядка 1000 тем для написания, нужны 4-5 автора для постоянной загруженности и выписки всех тем. ...
Статья медицинской тематики
Необходимо написать статью для лекарственного препарата объёмом от 3500 до 4000 символов
Название препарата: Hepcinat Plus (Не путать с Hepcinat LP)
Состав: софосбувир 400мг + даклатасвир 60мг
Производитель: Natco Pharma, Индия
Рерайт из 3х и более источников.
Объем текста 3500-4000 символом. Формат текста — описание препарата, инструкция к применению, противопоказания и так далее. Уникальность 95% и выше. Название препарата - это основной ключ. Частота вхождения данного ключа в тексте не более 3%. Любого другого слова с большей плотностью — не должно быть в тексте. Ниже скидываю хвосты, поисковые подсказки и слова из ТОП контента по основному запросу. Их нужно обязательно использовать минимум 1 раз в тексте. Обязательно наличие маркированного или нумерованного списка.
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