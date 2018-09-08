Все привет, нужны креативные авторы, которые «в теме» саморазвития.

У меня есть курс о том как ставить цели и достигать их. 11 уроков по 5 минут, то есть 1 час чистого контента, который затрагивает такие темы как: «Что такое цели», «Какие виды целей бывают», «Как их правильно ставить», «Зачем ставить цели». В общем все, что касается целей.

Я хочу создать книгу, которые в последствии буду продавать на Amazon (рынок США) (потом буду делать перевод). Книга о «Постановке и достижении целей».

Ваша задача - прослушать мой курс несколько раз, почитать информацию в интернете (или если вы уже «в теме» можете не читать) и раскрыть те мысли о которых я говорю в видео более подробно. Писать необходимо от первого лица.

Книга должна быть 30-40-50

страниц. Она должна напоминать «гайд», а не полноценный «книжный сборник».