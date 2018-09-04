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Написать статьи на сайт компьютерной тематики
В команду сайт по компьютерной тематики необходимы автора которые готовы писать статьи большими объемами. На данный момент имеется порядка 1000 тем для написания, нужны 4-5 автора для постоянной загруженности и выписки всех тем.
От вас необходимо:
- Серьезный подход к работе;
- Грамотность;
- Умение писать тексты без воды, тавтологии, структурировано четко по заданной теме.
- Умение искать полезную информацию в сети, писать статьи минимум из 3-5 источников.
- Хорошим дополнением будет возможность вами перевода материалов с английского языка на русский.
- Желание работать;
Статьи разного объема от 2000 - 10000 тыс. символов.
Оплата:
Оплата еженедельная по пятницам на - ЯндексДеньги, QIWI, WMR. Дополнительные бонусы при выполнении больших объемов.
Общение через скайп.
Выбранным кандидатам будет высланы тестовые задания
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