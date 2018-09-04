Написать статьи на сайт компьютерной тематики

В команду сайт по компьютерной тематики необходимы автора которые готовы писать статьи большими объемами. На данный момент имеется порядка 1000 тем для написания, нужны 4-5 автора для постоянной загруженности и выписки всех тем.

От вас необходимо:

Серьезный подход к работе;

Грамотность;

Умение писать тексты без воды, тавтологии, структурировано четко по заданной теме.

Умение искать полезную информацию в сети, писать статьи минимум из 3-5 источников.

Хорошим дополнением будет возможность вами перевода материалов с английского языка на русский.

Желание работать;

Цена: 50- 60 руб. за 1к. без пробелов, зависит от сложности ТЗ и вашего опыта.

Статьи разного объема от 2000 - 10000 тыс. символов.

Оплата:

Оплата еженедельная по пятницам на - ЯндексДеньги, QIWI, WMR. Дополнительные бонусы при выполнении больших объемов.

Общение через скайп.

Выбранным кандидатам будет высланы тестовые задания