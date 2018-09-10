В команду сайт по компьютерной тематики необходимы автора которые готовы писать статьи большими объемами. На данный момент имеется порядка 1000 тем для написания, нужны 4-5 автора для постоянной загруженности и выписки всех тем. ...
Требуется написание пачки статей по мото-тематике
Требуется написание пачки статей, 20 статей по описанию мототехники Kawasaki.
Темы и ключи составлены. Длина статей от 4000-6000 символов. Оплата - 40 рублей / 1000 знаков. Описание технических характеристик, и достоинств с недостатками.Материалы вида: технические характеристики kawasaki ninja 250r, только модели меняются.
Хороший читаемый текст от человека, который знает разницу между ременным механизмом и цепным. Работа в удовольствие для фаната мото-техники.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рерайтинг46 заявокЗакрыт6 лет назад
Приветствую всех, ищу рерайтеров для написания статей разных тематик. Расценки: 30-35р за тыс символов. Работа подойдёт для новичков, так нет сложных требований по вставке ключей или орфографии. ...Рерайтинг66 заявокЗакрыт7 лет назад
Английский рерайт описаний игр игровых автоматов. 10000 знаков. В личку не писать, только в проект, с ценами. Оплата происходит после оценки текстов переводчиком. Максимальное кол-во дней, требуемых на оценку текстов после ...Рерайтинг3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно выполнить выполнить рерайт информационных статей о натуральных камнях и самоцветах. Объемы: 10 статей в месяц.Объем статьи: 4К знаков без пробелов.Оплата: 40 руб/1 тыс. знаков без пробелов.Идеальный рерайт для меня - это когда ...Завершен7 лет назад
Все привет, нужны креативные авторы, которые «в теме» саморазвития. У меня есть курс о том как ставить цели и достигать их. 11 уроков по 5 минут, то есть 1 час чистого контента, ...Рерайтинг12 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо сделать рерайтинг текстов для сайта типографии на основе предоставленных данных, а также дописать недостающие тексты. Оценить объемы можно здесь, файл скину тем кто подаст заявку.Рерайтинг11 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо сделать рерайт 20 страниц по 1000 знаков строительная тематика, сделать перевод текста на английский язык и китайский язык. Проверку перевода будут производить носители языка, так что гугл транслейт не пройдет. оплата по итогам ...Рерайтинг1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Задача - я даю вам тему, вы находите информацию, читаете ее, структурируете, вам надо написать качественный и понятный текст, раскрывающий тему. Уникальность 85% по текстру. Если информации много, то нужно разделить ее на несколько блоков. ...Завершен7 лет назад
Требуются авторы для рерайта и публикации статей на сайте. Тематика: комиксы, кино, игры, аниме. Требования: опыт работы в перечисленных темах, либо готовность (и способность) глубоко погрузиться в нихзнание ...Рерайтинг61 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужен рерайтер, который сможет выполнить свою работу быстро и в довольно большом объеме. Тематики самые разные, поэтому не важно ваше знание, а вот хорошее знание русского языка - обязательно. Еще, желательно ...Закрыт7 лет назад