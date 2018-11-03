Рерайт 10 статей о натуральных камнях и украшениях

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Завершен15 заявок241 просмотр

Нужно выполнить выполнить рерайт информационных статей о натуральных камнях и самоцветах. 

  • Объемы: 10 статей в месяц.
  • Объем статьи: 4К знаков без пробелов.
  • ﻿Оплата: 40 руб/1 тыс. знаков без пробелов.
Идеальный рерайт для меня - это когда Вы прочитали исходник, отложили его в сторону и пересказали статью своими словами. 

Вам будут даны источники к каждой статье. Можно пользоваться дополнительными источниками.

Если статья в исходнике большая, то уменьшаем ее примерно до 4 тыс. знаков без пробелов.

﻿В статье не должно быть каких-либо ошибок, текст должен легко читаться.

Требования к тексту:

- привлекательный заголовок в статье.

- уникальность от 95% по text.ru.

- хороший слог и граммотность

7 лет назад
megapm
40 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

tatjanabelkoff
Татьяна 
47 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 отзывов
7 лет назад
$23
30 дней
Escrow
Татьяна - отличный выбор для всех, кто ищет квалифицированного писателя с опытом создания статей в женских нишах. Я обычно тестирую многих авторов, прежде чем принимать решение о долгосрочном сотрудничестве. Решил остановиться на кандидатуре Татьяны, и она отлично вписалась в мой проект, соблюдая строгие правила написания материалов. Она всегда придерживается указанных сроков, не снижая качество письма. Статьи выполняются в соответствии с техническим заданием. Это означает, что все ключевые слова органически вписаны, и уникальность контента всегда на высоте.
Игорь, огромное спасибо за предоставленную возможность поработать с текстами интересной тематики. Сотрудничество с Вами было приятным. Особенно порадовало оказанное Вами доверие, подкрепленное полной предоплатой.) Спасибо! Рекомендую как надежного, порядочного заказчика.

Заявки фрилансеров

tatjanabelkoff
Татьяна 
47 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 отзывов
7 лет назад

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