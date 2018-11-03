в аттаче список нужно по каждому найти инфу в отдельный файл - фото, тезисную биографию без воды, чем владеют, где живут возможно, текущее состояние в $ (краткое досье) нужно чтобы 1 чел это ...
Рерайт 10 статей о натуральных камнях и украшениях
Нужно выполнить выполнить рерайт информационных статей о натуральных камнях и самоцветах.
- Объемы: 10 статей в месяц.
- Объем статьи: 4К знаков без пробелов.
- Оплата: 40 руб/1 тыс. знаков без пробелов.
Вам будут даны источники к каждой статье. Можно пользоваться дополнительными источниками.
Если статья в исходнике большая, то уменьшаем ее примерно до 4 тыс. знаков без пробелов.
В статье не должно быть каких-либо ошибок, текст должен легко читаться.
Требования к тексту:
- привлекательный заголовок в статье.
- уникальность от 95% по text.ru.
- хороший слог и граммотность
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