Рерайт 10 статей о натуральных камнях и украшениях

Нужно выполнить выполнить рерайт информационных статей о натуральных камнях и самоцветах.

Объемы: 10 статей в месяц.

Объем статьи: 4К знаков без пробелов.

﻿Оплата: 40 руб/1 тыс. знаков без пробелов.

Идеальный рерайт для меня - это когда Вы прочитали исходник, отложили его в сторону и пересказали статью своими словами.

Вам будут даны источники к каждой статье. Можно пользоваться дополнительными источниками.

Если статья в исходнике большая, то уменьшаем ее примерно до 4 тыс. знаков без пробелов.

﻿В статье не должно быть каких-либо ошибок, текст должен легко читаться.

Требования к тексту:

- привлекательный заголовок в статье.

- уникальность от 95% по text.ru.

- хороший слог и граммотность