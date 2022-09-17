Необходимо скопировать сайт Auto-Star.ua и адаптировать его под аналогичную компанию. Требуется перенос на новый домен, удаление лишних страниц (автовыкуп, обмен, кредит и др.) и изменение данных под организацию. Срок выполнения 2-3 дня. Возможность дальнейшего сотрудничества.
Фулфилмент
Здравствуйте. Нужно создать простой одностраничный сайт где будет размещён прайс и контактная информация.
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