Интересует сборка торговая площадка B2B на magento 2

$1500
Сайты «под ключ»Закрыт3 заявки3531 просмотр
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Международный B2B MarketPlace полностью русифицированный как фронд, так и бек(панель покупателя, продавци, админ панель) для Россия и страны СНГ . Интересует готовая сборка маркетплайса на magento 2 . Система должна постоянно развиваться и обновляться, выдерживать большие нагрузки, иметь качественное сео. Предлагайте ваши варианты, подробнее при переписке. 

Magento
3 года назад
dicomp
42 годаИзраиль
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
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