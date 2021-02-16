Есть готовая верстка HTML основных страниц сайта, с них можно взять шапку и футер. Визуально сделать полностью похожим на блог пример - kyero .com Создать нужные шаблоны для страниц, постов и т.д. (нельзя использовать готовые шаблоны - ...
Интересует сборка торговая площадка B2B на magento 2
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Международный B2B MarketPlace полностью русифицированный как фронд, так и бек(панель покупателя, продавци, админ панель) для Россия и страны СНГ . Интересует готовая сборка маркетплайса на magento 2 . Система должна постоянно развиваться и обновляться, выдерживать большие нагрузки, иметь качественное сео. Предлагайте ваши варианты, подробнее при переписке.
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