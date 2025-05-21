Требуется срочное создание лендинга «под ключ». Необходима проработка всех деталей согласно техническому заданию. Ожидается высокое качество исполнения и соблюдение сроков.
Лендинг
Требования:
Создание дизайна и структуры "с нуля" (5–7 экранов каждый лендинг)
Адаптивность под мобильные устройства
Использование конструктора Elementor
Установка на мой действующий WordPress-сайт
SEO-оптимизация под коммерческие запросы
Адаптация структуры и контента под продвижение через Google Ads
Быстрая загрузка страниц (PageSpeed)
Возможность легко редактировать текст и изображения в будущем
Язык страниц — русский (в будущем возможна мультиязычность)
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