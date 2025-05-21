Лендинг

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Открыт8 заявок61 просмотр

Требования:

  • Создание дизайна и структуры "с нуля" (5–7 экранов каждый лендинг)

  • Адаптивность под мобильные устройства

  • Использование конструктора Elementor

  • Установка на мой действующий WordPress-сайт

  • SEO-оптимизация под коммерческие запросы

  • Адаптация структуры и контента под продвижение через Google Ads

  • Быстрая загрузка страниц (PageSpeed)

  • Возможность легко редактировать текст и изображения в будущем

  • Язык страниц — русский (в будущем возможна мультиязычность)

GoogleGoogle AdsSEOАдаптивный дизайнДизайн лендинговОптимизация сайтов
день назад
Вячеслав
день в сервисе
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день назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
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