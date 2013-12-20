Ограниченная система учета товарооборота

Нужны цена и сроки.

Инструментарий реализации не принципиален, но необходимо учитывать что в дальнейшем проект будет развиваться.

Требования к визуализации на данном этапе разработки отсутствую вообще.

Достаточно сделать таблицы и интерфейс как показано в макете.

Общий объем проекта предполагает дальнейшее развитие, но на данном этапе он не больше 5-7 страниц, и необходимо запустить функционал описанный в макете, по формуле описанной в макете за исключением возможной небольшой поправки одной функции внесенную в формулу в ближайшие дни.

Ждем предложений и вопросы.