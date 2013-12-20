Необходимо на базе API fotolia.com разработать сайт подобный по функционалу сайту pixers.ru Сайт нужен под ключ - дизайн, программинг, верстка. Просьба в предложении указывать ориентировочную стоимость продукта и сроки.
Ограниченная система учета товарооборота
Нужны цена и сроки.
Инструментарий реализации не принципиален, но необходимо учитывать что в дальнейшем проект будет развиваться.
Требования к визуализации на данном этапе разработки отсутствую вообще.
Достаточно сделать таблицы и интерфейс как показано в макете.
Общий объем проекта предполагает дальнейшее развитие, но на данном этапе он не больше 5-7 страниц, и необходимо запустить функционал описанный в макете, по формуле описанной в макете за исключением возможной небольшой поправки одной функции внесенную в формулу в ближайшие дни.
Ждем предложений и вопросы.
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