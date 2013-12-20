Разработка интернет-магазина постеров

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Закрыт10 заявок208 просмотров

Необходимо на базе API fotolia.com разработать сайт подобный по функционалу сайту pixers.ru

Сайт нужен под ключ - дизайн, программинг, верстка.

Просьба в предложении указывать ориентировочную стоимость продукта и сроки.

11 лет назад
yamayki
Михаил 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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