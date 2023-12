Сайт для Салона лазерної епіляції

Є обраний шаблон WordPress ( https://www.templatemonster.com/wordpress-themes/62366.html )

, або можна пропонувати схожі варіанти на будь якій CMS.

Каталог послуг, форма запису додається фреймом.

Потрібен SEO-модуль, мікророзмітка.

Повне ТЗ (все обоворюється) - https://docs.google.com/document/d/1bWBPAqP4Hh_OcQL-nh_wls9Q7UfdowEl/edit?usp=sharing&ouid=106201673400981684605&rtpof=true&sd=true

Пишіть ціну, та варіант як плануєте виконувати.

Жодних передплат, або обраний виконавцем на сайті, або договір с ФОП.

Виконавці з Росії, будь-ласка не витрачайте свій час. Всі інші - You are welcome.