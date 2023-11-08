Сайт для Салона лазерної епіляції

Разработать 10 однотипных сайтов с разным наполнением: на каждом сайте будет одно видео, несколько фото, некоторые описания, все эти документы на моей стороне хочется при этом чтобы опрятно выглядело, референс itflow.space (только меньше всяких картинок ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Є обраний шаблон WordPress ( https://www.templatemonster.com/wordpress-themes/62366.html )
, або можна пропонувати схожі варіанти на будь якій CMS.
Каталог послуг, форма запису додається фреймом.
Потрібен SEO-модуль, мікророзмітка.
Повне ТЗ (все обоворюється) - https://docs.google.com/document/d/1bWBPAqP4Hh_OcQL-nh_wls9Q7UfdowEl/edit?usp=sharing&ouid=106201673400981684605&rtpof=true&sd=true
Пишіть ціну, та варіант як плануєте виконувати.
Жодних передплат, або обраний виконавцем на сайті, або договір с ФОП.
Виконавці з Росії, будь-ласка не витрачайте свій час. Всі інші - You are welcome.
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