Необходимо разработать сайт «под ключ» на платформе ASP.NET. Проект включает 2-4 оригинальных страницы и 4-6 текстовых шаблонов. Требуется реализация горизонтального и вертикального меню. Дизайн будет предоставлен для ориентира.
Сайт для строительной компании
Мы предлогаем следующую схему работы:
1. Вы делаете 1 макет главной страницы (лёгкий корпоратиный стиль)
2. Если нас устроит качество макета то мы оплачиваем US$100.00 аванс и ещё US$200.00 по факту сдачи проекта
3. После того как мы оплатили проект - вы высылаете нам исходники
4. Вы можете давать ссылку на то что вы сделали для нас в своём портфолио только при условии наличия активной ссылки на нас и комментария что проект был сделан на основе суб подряда для ....
В проект входит дизайн и вёрстка шаблонов
Админ панель и программирование к данному проекту отношения не имеют
Если Вас устроит подобная схема взаимодействия то пожалуйста выполните 1 макет в соответствии с:
www.ru77.ru/interstroi/forms1.doc
Срок выполнения макета - 1 день
Срок выполнения проекта (дизайн и вёрстка шаблонов) максимально 7 раб дней
Чтобы облегчить задачу изготовления макета предогаем Вам выполнить его фактически склонировав layout http://quickriver.com.au/
на странице должны быть:
1 большая статья
2 новости
фото
поиск
навигация и Градусник быстрой навигации
Заявки фрилансеров
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