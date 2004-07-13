Мы предлогаем следующую схему работы:

1. Вы делаете 1 макет главной страницы (лёгкий корпоратиный стиль)

2. Если нас устроит качество макета то мы оплачиваем US$100.00 аванс и ещё US$200.00 по факту сдачи проекта

3. После того как мы оплатили проект - вы высылаете нам исходники

4. Вы можете давать ссылку на то что вы сделали для нас в своём портфолио только при условии наличия активной ссылки на нас и комментария что проект был сделан на основе суб подряда для ....

В проект входит дизайн и вёрстка шаблонов

Админ панель и программирование к данному проекту отношения не имеют

Если Вас устроит подобная схема взаимодействия то пожалуйста выполните 1 макет в соответствии с:

www.ru77.ru/interstroi/forms1.doc

Срок выполнения макета - 1 день

Срок выполнения проекта (дизайн и вёрстка шаблонов) максимально 7 раб дней

Чтобы облегчить задачу изготовления макета предогаем Вам выполнить его фактически склонировав layout http://quickriver.com.au/

на странице должны быть:

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