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Закрыт6 заявок616 просмотров

Требуется сайт: 2 - 4 оригинальных и 4 - 6 текстовых темплате - страниц.

Горизонтальное и вертикальное меню. ASP.NET.

Сайте аналогичный по дизайну будет указан.

ASP.NET
21 год назад
eTest
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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