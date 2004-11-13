Необходимо разработать новый рекламный сайт для психотерапевта, который привлечет клиентов, особенно директоров предприятий в Санкт-Петербурге. Оценить текущий сайт и предложить улучшения, включая возможные альтернативные названия, такие как бизнес-аналитик 6-го уровня. Заказ включает рекомендации по дизайну, функционалу и стоимости работ.
Website
Требуется сайт: 2 - 4 оригинальных и 4 - 6 текстовых темплате - страниц.
Горизонтальное и вертикальное меню. ASP.NET.
Сайте аналогичный по дизайну будет указан.
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