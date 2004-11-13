Необходима разработка сайта «под ключ» для Федерации Пожарно Спортивного спорта. Требуется создать 15 страниц с обязательными элементами, такими как логотип, навигация, форма поиска и меню выбора языка. Дизайн должен быть светлым, с учетом логотипа, и включать дополнительные элементы, такие как кнопка и стандартный набор CSS. Рассматриваются только предложения с портфолио.