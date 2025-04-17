Требуется разработать каталожный сайт на WordPress с нуля для стоматологической лаборатории. Необходимо создать 5 страниц. Сроки выполнения — 3-4 недели. Дизайн не имеет шаблона и будет согласовываться с отдельно нанятым дизайнером. Возможна удаленная работа.
Сайт на wordpress
🛠️ Техническое задание на разработку сайта для бухгалтерского бюро на WordPress
🔧 Общие требования:
CMS: WordPress
Адаптивный дизайн: обязательно
Мультиязычность: 2 языка (PL, RU) с возможностью расширения
SEO: максимальная подготовка по всем стандартам (см. ниже)
Интеграция с CRM (по согласованию, желательно бесплатное решение)
Быстрая загрузка, оптимизированные изображения, кеширование и защита
🖥️ Структура и поведение главной страницы:
1. Hero Section (главный экран)
2. "Колесо" услуг
Интерактивный SVG или JS-элемент с 6 спицами
При клике по спице — раскрывается перечень услуг по теме справа +плюс сама "спица" меняет цвет и увеличивается шрифт
При доскролливании до колеса — анимация: плавно "проходит" по спицам, чтобы показать интерактивность
3. Карточки "Почему мы"
4 карточки
При клике на карточку:
Меняется фон на тёмный
Вверху блока появляется связанный текст (в курсиве)
Активная карточка визуально выделяется
4. Как начать работать с нами
3 шага в текстовом формате (там где большая картинка - будут 3 пункта, сейчас другой текст)
Статичный контент
5. Карта отраслей
Интерактивная карта с иконками
При наведении:
Иконка и центральная точка подсвечиваются зелёным
Меняется текст в центре
При клике по центральной кнопке — переход на соответствующую отраслевую страницу (переходит на ту страницу иконка которой подсвечена в текущий момент времени, и, соответствено, текст который в центральном круге)
6. Последние статьи
Превью 3-4 последних постов
При наведении — карточка меняет цвет
Переход в блог по клику
7. Контактная форма
Имя, телефон, email, комментарий
Интеграция с Telegram, WhatsApp, онлайн-чатом (любое бесплатное решение, желательно Tawk.to или Crisp)
Опционально — подключение CRM (оговаривается отдельно)
📄 Отраслевые страницы (6 штук - пока 4, но я сама сделаю еще 2 - будут такие же как те 4):
Единый шаблон, уникальные тексты
Вверху — форма "Запросить расчёт" - мини калькулятор по внешнему виду, но без каких либо расчетов - т.е. немного видоизмененная форма:
Выбор формы бизнеса (ЧП / Sp. z o.o.)
Кол-во документов в месяц
Кол-во сотрудников
Имя и email
После отправки — данные приходят на email администратора
Внизу — общая контактная форма (как на главной)
💰 Страница “Цены”:
Интерактивный калькулятор:
Динамическая подстановка цены:
В зависимости от: формы бизнеса, числа документов, числа сотрудников
Для ЧП: только документы + сотрудники → цена + 23% НДС
Для Sp. z o.o.: + появляется блок “Бизнес-аналитика”
Выбор дополнительных отчётов влияет на цену
Возможность:
Сохранить расчёт (ввод email)
Связаться с нами (форма связи)
🧠 Страница “Ресурсы” (база знаний + поиск) - эта страница дизайнером пока не сделана, но будет на днях:
Включает:
Полезные статьи, гайды, пошаговые инструкции (все в работе пока).
Вопросы/ответы (FAQ)
Таблицы/гайды в формате .xlsx и PDF
Поисковая строка:
Поиск по заголовкам, тегам, категориям, ключевым словам (ищет по статьям из блога, по всем вопросам-ответам что есть на сайте, плюс по всем материалам в ресурсах).
В результатах — отображение по блокам:
Статьи
Вопросы-ответы
Файлы
Админка:
Возможность самостоятельно добавлять контент
Для структуры — отдельные кастомные пост-тайпы:
article,
faq,
guide
🔍 SEO:
ЧПУ (человекопонятные урлы):
/uslugi,
/cennik,
/kontakt,
/przemyslи т.п.
Мета-теги (title, description) — на всех страницах
alt-тексты для всех изображений
H1-H3 иерархия строго соблюдена
Schema.org разметка для:
Организации
Статей
FAQ
Карта сайта (sitemap.xml)
Robots.txt
Базовая SEO-оптимизация: плагин Yoast SEO или RankMath
Мультиязычность через WPML или Polylang (по согласованию)
⚙️ Дополнительно:
Бэкап (настроить автоматическое резервное копирование)
Безопасность (плагин Wordfence или аналог)
Антиспам (reCAPTCHA на всех формах)
Кэширование и оптимизация скорости (например, с помощью плагина WP Rocket)
📁 Материалы, которые будут предоставлены заказчиком:
Видео для главной страницы
Структура услуг и карта отраслей
Тексты и изображения
Алгоритм расчёта стоимости услуг
Переводы (PL/RU)
+ мобильная версия
https://www.figma.com/design/cvwMImrUEqwIjJajjag95D/Finansowy-Flex--Copy-?node-id=0-1&p=f&t=4YaFg56UHHnXMArC-0
Спасибо!
Заявки фрилансеров
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