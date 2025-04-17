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Закрыт10 заявок54 просмотра

🛠️ Техническое задание на разработку сайта для бухгалтерского бюро на WordPress

🔧 Общие требования:

  • CMS: WordPress

  • Адаптивный дизайн: обязательно

  • Мультиязычность: 2 языка (PL, RU) с возможностью расширения

  • SEO: максимальная подготовка по всем стандартам (см. ниже)

  • Интеграция с CRM (по согласованию, желательно бесплатное решение)

  • Быстрая загрузка, оптимизированные изображения, кеширование и защита

🖥️ Структура и поведение главной страницы:

1. Hero Section (главный экран)

2. "Колесо" услуг

  • Интерактивный SVG или JS-элемент с 6 спицами

  • При клике по спице — раскрывается перечень услуг по теме справа +плюс сама "спица" меняет цвет и увеличивается шрифт

  • При доскролливании до колеса — анимация: плавно "проходит" по спицам, чтобы показать интерактивность

3. Карточки "Почему мы"

  • 4 карточки

  • При клике на карточку:

    • Меняется фон на тёмный

    • Вверху блока появляется связанный текст (в курсиве)

    • Активная карточка визуально выделяется

4. Как начать работать с нами

  • 3 шага в текстовом формате (там где большая картинка - будут 3 пункта, сейчас другой текст)

  • Статичный контент

5. Карта отраслей

  • Интерактивная карта с иконками

  • При наведении:

    • Иконка и центральная точка подсвечиваются зелёным

    • Меняется текст в центре

  • При клике по центральной кнопке — переход на соответствующую отраслевую страницу (переходит на ту страницу иконка которой подсвечена в текущий момент времени, и, соответствено, текст который в центральном круге)

6. Последние статьи

  • Превью 3-4 последних постов

  • При наведении — карточка меняет цвет

  • Переход в блог по клику

7. Контактная форма

  • Имя, телефон, email, комментарий

  • Интеграция с Telegram, WhatsApp, онлайн-чатом (любое бесплатное решение, желательно Tawk.to или Crisp)

  • Опционально — подключение CRM (оговаривается отдельно)

📄 Отраслевые страницы (6 штук - пока 4, но я сама сделаю еще 2 - будут такие же как те 4):

  • Единый шаблон, уникальные тексты

  • Вверху — форма "Запросить расчёт" - мини калькулятор по внешнему виду, но без каких либо расчетов - т.е. немного видоизмененная форма:

    • Выбор формы бизнеса (ЧП / Sp. z o.o.)

    • Кол-во документов в месяц

    • Кол-во сотрудников

    • Имя и email

  • После отправки — данные приходят на email администратора

  • Внизу — общая контактная форма (как на главной)

💰 Страница “Цены”:

Интерактивный калькулятор:

  • Динамическая подстановка цены:

    • В зависимости от: формы бизнеса, числа документов, числа сотрудников

    • Для ЧП: только документы + сотрудники → цена + 23% НДС

    • Для Sp. z o.o.: + появляется блок “Бизнес-аналитика”

      • Выбор дополнительных отчётов влияет на цену

  • Возможность:

    • Сохранить расчёт (ввод email)

    • Связаться с нами (форма связи)

🧠 Страница “Ресурсы” (база знаний + поиск) - эта страница дизайнером пока не сделана, но будет на днях:

  • Включает:

    • Полезные статьи, гайды, пошаговые инструкции (все в работе пока).

    • Вопросы/ответы (FAQ)

    • Таблицы/гайды в формате .xlsx и PDF

  • Поисковая строка:

    • Поиск по заголовкам, тегам, категориям, ключевым словам (ищет по статьям из блога, по всем вопросам-ответам что есть на сайте, плюс по всем материалам в ресурсах). 

    • В результатах — отображение по блокам:

      • Статьи

      • Вопросы-ответы

      • Файлы

  • Админка:

    • Возможность самостоятельно добавлять контент

    • Для структуры — отдельные кастомные пост-тайпы: articlefaqguide

🔍 SEO:

  • ЧПУ (человекопонятные урлы): /uslugi/cennik/kontakt/przemysl и т.п.

  • Мета-теги (title, description) — на всех страницах

  • alt-тексты для всех изображений

  • H1-H3 иерархия строго соблюдена

  • Schema.org разметка для:

    • Организации

    • Статей

    • FAQ

  • Карта сайта (sitemap.xml)

  • Robots.txt

  • Базовая SEO-оптимизация: плагин Yoast SEO или RankMath

  • Мультиязычность через WPML или Polylang (по согласованию)

⚙️ Дополнительно:

  • Бэкап (настроить автоматическое резервное копирование)

  • Безопасность (плагин Wordfence или аналог)

  • Антиспам (reCAPTCHA на всех формах)

  • Кэширование и оптимизация скорости (например, с помощью плагина WP Rocket)

📁 Материалы, которые будут предоставлены заказчиком:

  • Видео для главной страницы

  • Структура услуг и карта отраслей

  • Тексты и изображения

  • Алгоритм расчёта стоимости услуг

  • Переводы (PL/RU)

+ мобильная версия

https://www.figma.com/design/cvwMImrUEqwIjJajjag95D/Finansowy-Flex--Copy-?node-id=0-1&p=f&t=4YaFg56UHHnXMArC-0

Спасибо!

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