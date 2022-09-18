Требуется разработка сайта-энциклопедии по мотоциклам, предпочтительно на платформе Wordpress. Необходимы адаптивный дизайн, хорошая оптимизация скорости и чистый код. Учитывайте форматирование контента с правильным использованием заголовков H1, H2 и H3. Ожидаются предложения с примерами работ и приемлемой ценой.
Сайт объявлений для агентства недвижимости
Добрый день, Алексей.
Меня интересует стоимость создания сайта для агенства недвижимости на двух языках ( русский/english)
В качестве примера привожу вот этот сайт: https://www.pik.ru/
Ожидаю вашего ответа.
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