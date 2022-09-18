Сайт объявлений для агентства недвижимости

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Закрытнет заявок45 просмотров

Добрый день, Алексей.

Меня интересует стоимость создания сайта для агенства недвижимости на двух языках ( русский/english)

В качестве примера привожу вот этот сайт: https://www.pik.ru/

Ожидаю вашего ответа.

3 года назад
kwakclak
Кирилл 
32 года
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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