Сайт одностраничник

Описание Т.З. в файле.

[29.01.13 21:57:51] Виталий: Пакеты нужно выделить и как то поситителя сайта заставлять прокручивать саит ввниз, с права колонка с отзывами и в низу отзывы как на сайте http://xn--5-7sboiek9ajgn9i.xn--p1ai/

Можно делать сайт на этом lpgenerator.ru/

[29.01.13 22:01:53] Виталий: Максим вопрос, сегодня ответ получится дать получится по времени и цене.

[29.01.13 22:09:06] Максим Борисов: 1. Никаких CMS, чистый html+css+php?

2. Точного дизайна нет, только вот такие пожелания по внешнему оформлению?

3. "с отзывами и в низу отзывы как на сайте http://xn--5-7sboiek9ajgn9i.xn--p1ai/" Имеется ввиду блоки "Нам доверяют" и "Благодарности"? Возможность оставлять отзывы посетителям сайта не предоставляется?

4. Будем ли мы оформлять проект на weblancer'e?

Я генераторами не пользуюсь, они как правило очень много мусора в коде оставляют, ну думаю что этот будет исключением.

По поводу остального вопросов нет.

[29.01.13 22:24:08] Виталий: 1. -как лучше? так и делаем. Главное что текст по всему сайту будет редактироваться, в прочем и картинки тоже.

[29.01.13 22:24:34] Виталий: 2. - в стиле http://xn--5-7sboiek9ajgn9i.xn--p1ai/

[29.01.13 22:25:08] Виталий: 3. - да.

[29.01.13 22:25:42] Виталий: 4. - на Ваше усмотрение, меня устроит любой вариант.

[29.01.13 22:26:22] Виталий: главное быстрей запустить его в тест на целевую аудиторию.

[29.01.13 22:27:03] Виталий: И самое главное это форма обратной связи, с отправкой заявки на почту.

[29.01.13 22:31:46] Максим Борисов: 1. Без CMS будет легче (скорость закгрузки, количество кода, место на хостинге), но тогда для того чтобы что то поменять придется лезть в код. Если в последующей сайтом будут заниматься люди которые хотя бы чуть чуть не разбираются в html, то наверное лучше с CMS. Могу и так и так, как вам удобнее смотрите.

2. Ок.

3. Ок.

4. Желатьльно офорлять, отзывы\рейтинг ни мне ни вам не помешают.

По поводу формы - не вопрос.

Тогда послезавтра я смогу запустить рабочий вариант с текстами, формами и т.д. И еще день два на добавление красивостей, правку дизайна, тестирование.

По цене 50 у.е.

[29.01.13 22:37:37] Виталий: за 30 договоримся?

[29.01.13 22:38:13] Виталий: "4. Желатьльно офорлять, отзывы\рейтинг ни мне ни вам не помешают." улыбнуло

[29.01.13 22:42:29] Максим Борисов: За 40 договоримся. У вас контактная форма довольно таки "интересная" да и с дизайном возиться придется.

"улыбнуло"

Чем же?

[29.01.13 22:43:38] Виталий: без обид, забота о рейтинге говорит о серьезности и долгосрочности, а это и нужно)

[29.01.13 22:44:05] Виталий: 40 по рукам, сейчас буду оформлять нв веблансере.

[29.01.13 22:50:37] Максим Борисов: Хорошо.