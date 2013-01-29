Сайт одностраничник

Всем привет! Необходимо сделать сайт - личный кабинет, аналог уже существующему. Подробности во вложении, все вопросы при личной переписке. По срокам выполнения особо не ограничиваю так как бюджет очень скромен, но хотелось бы получить готовый сайт к средине ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Описание Т.З. в файле.
[29.01.13 21:57:51] Виталий: Пакеты нужно выделить и как то поситителя сайта заставлять прокручивать саит ввниз, с права колонка с отзывами и в низу отзывы как на сайте http://xn--5-7sboiek9ajgn9i.xn--p1ai/
Можно делать сайт на этом lpgenerator.ru/
[29.01.13 22:01:53] Виталий: Максим вопрос, сегодня ответ получится дать получится по времени и цене.
[29.01.13 22:09:06] Максим Борисов: 1. Никаких CMS, чистый html+css+php?
2. Точного дизайна нет, только вот такие пожелания по внешнему оформлению?
3. "с отзывами и в низу отзывы как на сайте http://xn--5-7sboiek9ajgn9i.xn--p1ai/" Имеется ввиду блоки "Нам доверяют" и "Благодарности"? Возможность оставлять отзывы посетителям сайта не предоставляется?
4. Будем ли мы оформлять проект на weblancer'e?
Я генераторами не пользуюсь, они как правило очень много мусора в коде оставляют, ну думаю что этот будет исключением.
По поводу остального вопросов нет.
[29.01.13 22:24:08] Виталий: 1. -как лучше? так и делаем. Главное что текст по всему сайту будет редактироваться, в прочем и картинки тоже.
[29.01.13 22:24:34] Виталий: 2. - в стиле http://xn--5-7sboiek9ajgn9i.xn--p1ai/
[29.01.13 22:25:08] Виталий: 3. - да.
[29.01.13 22:25:42] Виталий: 4. - на Ваше усмотрение, меня устроит любой вариант.
[29.01.13 22:26:22] Виталий: главное быстрей запустить его в тест на целевую аудиторию.
[29.01.13 22:27:03] Виталий: И самое главное это форма обратной связи, с отправкой заявки на почту.
[29.01.13 22:31:46] Максим Борисов: 1. Без CMS будет легче (скорость закгрузки, количество кода, место на хостинге), но тогда для того чтобы что то поменять придется лезть в код. Если в последующей сайтом будут заниматься люди которые хотя бы чуть чуть не разбираются в html, то наверное лучше с CMS. Могу и так и так, как вам удобнее смотрите.
2. Ок.
3. Ок.
4. Желатьльно офорлять, отзывы\рейтинг ни мне ни вам не помешают.
По поводу формы - не вопрос.
Тогда послезавтра я смогу запустить рабочий вариант с текстами, формами и т.д. И еще день два на добавление красивостей, правку дизайна, тестирование.
По цене 50 у.е.
[29.01.13 22:37:37] Виталий: за 30 договоримся?
[29.01.13 22:38:13] Виталий: "4. Желатьльно офорлять, отзывы\рейтинг ни мне ни вам не помешают." улыбнуло
[29.01.13 22:42:29] Максим Борисов: За 40 договоримся. У вас контактная форма довольно таки "интересная" да и с дизайном возиться придется.
"улыбнуло"
Чем же?
[29.01.13 22:43:38] Виталий: без обид, забота о рейтинге говорит о серьезности и долгосрочности, а это и нужно)
[29.01.13 22:44:05] Виталий: 40 по рукам, сейчас буду оформлять нв веблансере.
[29.01.13 22:50:37] Максим Борисов: Хорошо.
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