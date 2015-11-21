Сайт под ключ

Нужен самый самый самый простой сайт, дизайн,движок,тематика абсолютно не важно, на Ваш вкус,с самой минимальной ценой. Главное требование - он должен пройти проверку на регистрацию в каталоге Мегасток ( WebMoney) что бы получить аттестат продавца. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать аналогичный сайт по структуре (около 30 млн простых сгенеренных страниц).
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