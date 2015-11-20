Сделать сайт по аналогии

В общем, сейчас с дизайнером составляем как будет все выглядеть, рисуем лендинг для ресторана. вот мои пометки https://yadi.sk/d/2vm4KZoikZcTp с кем дальше будем верстать и натягивать на cms ( уточнение какая именно ), от вас: помощь в правках дизайнеру, ...