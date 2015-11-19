Написание лендинга с нуля

В общем, сейчас с дизайнером составляем как будет все выглядеть, рисуем лендинг для ресторана.

вот мои пометки https://yadi.sk/d/2vm4KZoikZcTp

с кем дальше будем верстать и натягивать на cms ( уточнение какая именно ), от вас:

помощь в правках дизайнеру, именно что связано с адаптивом и подаче

и цена, за сколько вы готовы взяться за данный проект