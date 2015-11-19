Нужен простой сайт под отдельную услугу. Вывоз и уборка снега.

Добрый день! Требуется создать простой сайт. Что-то типа посадочной страницы или LP. Цель - продвижение отдельной сезонной услуги. Уборка снега и вывоз снега в городе Зеленограде. Аренда техники. Пишите цены и сроки. Функционал - форма заказа звонка, оставить отзыв, фотогаллерея, скачать файлы, новости. И иные стандартные функции, возможно. Задача срочная. Хостинг и домен наш. В работу входит - отрисовка дизайна (возможно использование шаблона, но с ним немного поработать), размещение логотипа (логотип есть), заполнение контектом. Обязательно админ панель цмс (чтобы можно было менять инфу). Предпочтения - это наш корпоративный сайт - www.goszakaz24.ru должно быть НЕМНОГО похоже, но не копия!!! Более современно. Наш заказчик - государство (школы, садики, управы, больницы и пр.) Пишите цены и сроки. И примеры реализованных проектов.