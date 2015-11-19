Сайт портал агентства недвижимости

Изменение функционала

Разделить проект и административную часть.

Пользовательский функционал

Регистрация на сайте (личный кабинет клиента (продавца, покупателя/арендатора, арендодателя, сравнение, избранное, память просмотренных объектов, автоматическое предложение объектов которые соответствуют заявке клиента).

Управления поданными объявлениями (автоматическое продление объявлений, удаление, калькулятор комиссии)

Возможность формирование тикетов и запросов на просмотр объекта для администрации сайта

Автоматический сервис уведомлений

Формирование избранного

Подача запроса по объявлению

Региональный доступ

Определение города посетителя

Возможность ограничение объявлений (топа) по направлениям региона, по виду искомой недвижимости (по разделу)

Региональный поиск и сортировка

Подключение интерактивного общения с использованием сторонних сервисов

Автоматическое формирование картографической информации

Использование API Google Map

Использование API Yandex Map

Ограниченный доступ

Создание ограниченного доступа к архиву информации

Изменение системы подачи заявки

Калькулятор расчёта комиссии

Пакетная загрузка фотографии

Связь заявки с сервисом кадастрового учёта

Статистика по территории, видам объектов, стоимости и т.д.

Изменение административного управления (ВЭБ ОФИС)

Кабинет сотрудника,

статистики сотрудника,

этапность прохождения объекта в соответствии с технологией компании,

учет этапов по сотрудникам,

автоматическое изменение статуса,

автоматический подсчет комиссии каждого сотрудника по сделке ( в соответствии с его участием),

автоматический подбор объектов по заявке покупателя.

Автоматическое формирование типовых документов с возможностью ручного редактирования (дополнения) этих документов (Заявление клиента, Паспорт объекта, Акт осмотра,

Отдельная панель управления сайтом и базой данных, поданных объявлений

Полнотекстовый поиск

Поиск по всем параметрам объявления

Управление пользователями

Работа с анкетами, редактирование, изменение статуса

Управление распределённым доступом

Управление сотрудниками

Контроль доступа сотрудников

Персональный вход и система логгировани активности

Статистика по сотрудникам

Временный доступ сторонним сотрудникам

Экспорт данных в формате PDF

Автоматическая выгрузка данных на такие ресурсы как ZIPAL, и на AVITO если это возможно.