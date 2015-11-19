Создать сайт на Joomla

меня интересует сайт, подобный этому – www.vmagazine.com/ . + 2 ( пока во всяком случае) дополнительных возможности : 1- Регистрация пользователей ( в том числе через ВК ) и возможность добавления ими своих фото для публикации ( фото будут опубликованы после премодерации ) . 2 – Возможность заливки материалов на сайт из группы в ВК ( автоматически или вручную) . Дизайн, лого итд мне не нужно, хотелось бы сделать это самому. Я даже приблизительно не знаю стоимость подобной работы, но если я узнаю, что это будет очень дорого, мне заранее придётся отказаться от этого проекта. Спасибо .