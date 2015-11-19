Создание сайта по продаже мебели

Сайты «под ключ»Закрыт17 заявок182 просмотра
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Создание русскоязычного сайта по продаже мебели с интернет-магазином, дизайн, верстка. CMS - Wordpress. Админка должна быть настроена таким образом, чтобы впоследствии можно было редактировать или заменять любой элемент на сайте. 

Платёжные системы(банк.карты,киви,вебмани)

Оптимизация под мобильные устройства

Это часть того что планируется непосредственно на сайте

Условия договора Более детально обсудим с потенциальным исполнителем.

В предложениях указывайте сроки, когда сможете выполнить задание и цену за работу. 

Выбор исполнителя по портфолио и ценовой политике. 

Жду Ваших предложений!

8 лет назад
asoba
45 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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