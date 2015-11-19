Создание сайта по продаже мебели

Требуется создать спортивный сайт посвященный азарту с форумом -дизайн !+ возможностью присоединения, интернет магазина Это достаточно сложный сложный проект -Разработать.Анимация обьектов лицевой сайта(6 обьектов,при наведении приходят в движение) Подключение к сайту: тренслейт(английский) -Платёжные системы(банк.карты,киви,вебмани,скрилл) -Оптимизация под мобильные устройства -Движок сайта(вопрос неопределён) -Форум Xenforo -Виджеты/информеры на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание русскоязычного сайта по продаже мебели с интернет-магазином, дизайн, верстка. CMS - Wordpress. Админка должна быть настроена таким образом, чтобы впоследствии можно было редактировать или заменять любой элемент на сайте.
Платёжные системы(банк.карты,киви,вебмани)
Оптимизация под мобильные устройства
Это часть того что планируется непосредственно на сайте
Условия договора Более детально обсудим с потенциальным исполнителем.
В предложениях указывайте сроки, когда сможете выполнить задание и цену за работу.
Выбор исполнителя по портфолио и ценовой политике.
Жду Ваших предложений!
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