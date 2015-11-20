Joomla Нужно сделать простой, 3 страничный сайт.

$50
Сайты «под ключ»Закрыт4 заявки136 просмотров
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Должен выглядеть в таком стиле

http://www.unitedroyalvanlines.com/

Только 3 страницы :

Главная , отзывы и контакты.

Оплата webmoney или paypal.

Срок 2 дня.

Joomla
8 лет назад
ferrado
37 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
год назад
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