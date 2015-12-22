Сайт для регистрации WebMoney в Мегастоке

Нужен самый самый самый простой сайт, дизайн,движок,тематика абсолютно не важно, на Ваш вкус,с самой минимальной ценой. Главное требование - он должен пройти проверку на регистрацию в каталоге Мегасток ( WebMoney) что бы получить аттестат продавца. Аттестат продавца нужен для основного проекта, по которому не разрешена регистрация в Мегастоке . Требования сайта от WebMoney прикреплены ниже.