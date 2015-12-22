Сайт для регистрации WebMoney в Мегастоке

Сайты «под ключ»Завершен4 заявки191 просмотр
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Нужен самый самый самый простой сайт, дизайн,движок,тематика абсолютно не важно, на Ваш вкус,с самой минимальной ценой. Главное требование - он должен пройти проверку на  регистрацию в каталоге Мегасток ( WebMoney)  что бы получить  аттестат продавца.    Аттестат продавца нужен для основного проекта, по которому не разрешена регистрация в Мегастоке . Требования сайта от WebMoney  прикреплены ниже.

8 лет назад
sashadjukv
28 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
17 дней назад
Выбранный исполнитель
Prosecutorr
Байкер 
28 летЛатвия
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$20
1 день
Помог создать сайт для получения аттестата Webmoney , очень понравилось работать с Виктором , очень ответственный и вежливый всё сделал быстро и качественно )
Спасибо за заказ! Рекомендую. Хороший заказчик. Проблем с оплатой не было.
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