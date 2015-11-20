Нужно создать несколько сайтов и лендингов

Нужна компания или небольшая команда для разработки нескольких сайтов на разные тематики.

ПОДРОБНЕЕ. Необходимо выполнить такие работы:

Первое: создать 3 лендинга простых на любом конструкторе (тематику сообщу)

Второе: создать 5 лендингов по дизайн-макету (дизайн тоже нужно разработать)

Третье: создать 2 простых сайта-визитки (тематика: (1) ремонт квартир, (2) офисные переезды)

Четвертое: создать 2 корпоративных сайта (тематика: (1) дизайн по интерьерам, (3) грузоперевозки)

Пятое: создать 1 интернет-магазин (тематика: отделочные материалы)

Шестое: сделать редизайн 1 сайта (www.toplavina.ru) + потребуется дальнейшее наполнение контентом

ЕСЛИ ВЫ можете выполнить КАКИЕ-ТО ОТДЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ или все сразу – пишите мне пожалуйста в комментариях!

ВАЖНО:

ТЗ нужно будет создать вам самостоятельно при общении с моим помощником лично (он не очень разбирается в компьютерах, но задачу в целом понимает очень хорошо)