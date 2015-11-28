Простой сайт-визитка на WP

$80
Сайты «под ключ»Завершен6 заявок237 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сделать с 0 сайт на WP  на готовом шаблоне. 

Образец 1:1 www.gl-consult.ru/ + выпадающее меню подкатегорий материалов. 

Шрифт нужен не такой, как на сайте-образце. 

Перенос контента не нужен, только лого в шапку 

Подбор шаблона согласовано с исполнителем. 

Цена указана. Оплата строго по факту на киви. 

Если согласны, сразу пишите, пожалуйста, в откликах срок и когда готовы приступить.

8 лет назад
StraightWeb
Алексей 
60 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Zario
Игорь 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
8 лет назад
$50
2 дня
все сделано в срок и по тз, спасибо
Хороший заказчик, своевременная оплата, сотрудничеством доволен.
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