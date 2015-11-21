Создание с нуля и продвижение в яндексе сайта оценочной компании.

Сделать с 0 сайт на WP на готовом шаблоне. Образец 1:1 [url=http://www.gl-consult.ru/]www.gl-consult.ru/[/url] + выпадающее меню подкатегорий материалов. Шрифт нужен не такой, как на сайте-образце. Перенос контента не нужен, только лого в шапку Подбор шаблона согласовано с исполнителем. Цена указана. Оплата строго по ...