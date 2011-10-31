Сайт "под ключ" для компании DELORG-офисная мебель

$640
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт19 заявок785 просмотров

Размещаем заказ на изготовление сайта "под ключ".

Сайт должен содержать информацию без цен о предлагаемой заказчикам мебели и услугах.

На сайте по разделам будут размещены изображения мебели и каталоги.

Пример разделов:

*Офисная мебель – мебель для сотрудников, кабинеты руководителя и т.д.

*Мебель для гостиниц – Tropics, Zebrano и т.д.

*Мебель для дома – гостиные, спальни и т.д.

Каталоги: всего 6 каталогов с возможностью скачивания пользователем.

Обязательные условия:

Российское гражданство.

Работа только по договору.

Оплата по безналичному расчёту.

Исполнителю работ необходимо предоставить портфолио.

Контактная информация:

e-mail: [email protected]

телефон: (495) 737-76-72

13 лет назад
orgdel
71 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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