Создании WAP Знакомства на пример www.mobimeet.com , www.momeet.ru аська: 461-755-430
Сайт "под ключ" для компании DELORG-офисная мебель
Размещаем заказ на изготовление сайта "под ключ".
Сайт должен содержать информацию без цен о предлагаемой заказчикам мебели и услугах.
На сайте по разделам будут размещены изображения мебели и каталоги.
Пример разделов:
*Офисная мебель – мебель для сотрудников, кабинеты руководителя и т.д.
*Мебель для гостиниц – Tropics, Zebrano и т.д.
*Мебель для дома – гостиные, спальни и т.д.
Каталоги: всего 6 каталогов с возможностью скачивания пользователем.
Обязательные условия:
Российское гражданство.
Работа только по договору.
Оплата по безналичному расчёту.
Исполнителю работ необходимо предоставить портфолио.
Контактная информация:
e-mail: [email protected]
телефон: (495) 737-76-72
Заявки фрилансеров
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