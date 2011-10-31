Сайт для компании Экопарк

Нужен принципиально новый сайт, взамен старого www.ecopark.ru. Т.З. и фирменный стиль прикреплены. Пожалуйста, укажите портфолио. Для нас очень важно, чтобы дизайн сайта четко совпал с нашим представлением о креативном дизайне. Наш вариант сотрудничества - показываете 1 максимум 2 варианта дизайна главной страницы, если устраивает - делаем предоплату - делаете весь сайт целиком. Если после 2-х попыток нас не устраивает, то извините, значит наши представления о сайте не совпадают и не имеет смысла дальше отнимать время друг у друга.